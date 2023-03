Iran: attivisti, proteste anti governative in varie città

(ANSA) - ISTANBUL, 14 MAR - Attivisti iraniani hanno pubblicato video di proteste anti governative in corso in alcune città dell'Iran. I video mostrano persone bruciare il ritratto della Guida suprema Ali Khamenei e la bandiera della Repubblica islamica nel quartiere Ekbatan della capitale Teheran mentre in altri filmati si vedono gruppi di persone gridare slogan a Isfahan, Rasht e a Saqqez, la città di cui era originaria Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita il 16 settembre dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

Dopo la sua morte manifestazioni anti governative sono esplose in tutto il Paese e sono andate avanti per mesi. Dimostrazioni si erano tenute già ieri sera dopo un appello lanciato da attivisti per tre giorni di protesta in occasione della festività del 'Charshanbesuri', la notte che precede l'ultimo mercoledì prima del capodanno iraniano (21 marzo). (ANSA).