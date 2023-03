Israele: circa 250.000 in piazza contro la riforma giudiziaria

(ANSA) - TEL AVIV, 11 MAR - Circa 250mila manifestanti stanno protestando in 95 luoghi di Israele contro la riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu. Solo a Tel Aviv - secondo stime dei media - sono circa 150mila e a Haifa, nel nord del Paese, 50mila.

Gli organizzatori hanno già preannunciato una nuova protesta nazionale - 'Giorno di resistenza crescente' - per giovedì prossimo quando il premier Benyamin Netanyahu dovrebbe partire per Berlino. L'intenzione è quella di replicare quanto accaduto giovedì scorso quando il primo ministro è volato a Roma per l'incontro con Giorgia Meloni.

"Questa è una delle settimane più critiche nella salvaguardia della democrazia israeliana", hanno detto gli organizzatori delle proteste riferendosi al fatto che il governo - nonostante tutti gli appelli al confronto, in particolare del presidente Isaac Herzog - intende accelerare alla Knesset l'approvazione della riforma e la limitazione dei poteri della Corte Suprema.

Come sempre lo slogan più gridato nelle manifestazioni è stato 'Democrazia' e 'Vergogna' indirizzato al governo.

Il capo dell'opposizione Yair Lapid nei giorni scorsi ha lanciato l'idea che la Dichiarazione di Indipendenza di Israele del 1948 diventi l'articolo 1 di una Carta costituzionale che manca nel Paese. Intanto il capo della polizia Kobi Shabtay ha ammesso di aver compiuto un "errore" nel licenziare giovedì scorso - su pressione del ministro della Sicurezza nazionale, il controverso Itamar Ben Gvir (Potenza ebraica) - il comandante della polizia di Tel Aviv Amichai Eshed per non aver saputo controllare le proteste anti riforma di quel giorno. (ANSA).