Sono tre i feriti della sparatoria nel centro di Tel Aviv. Uno di essi è grave ed è stato trasportato in ambulanza verso l'ospedale. L'attentatore, secondo la tv pubblica, sarebbe in fuga e la polizia sta allontanando i passanti. Gli spari secondo le prime informazioni sono avvenuti all'incrocio fra la via Dizengoff e la via Ben Gurion mentre anche la polizia ha confermato il sospetto della matrice terroristica.