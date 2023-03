Iraq:partnership Italia-Unesco per recupero Biblioteca Mosul

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Iraq, Maurizio Greganti ha sottoscritto con la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, una partnership per il recupero della Biblioteca Universitaria di Mosul, luogo simbolo della cultura irachena. L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito del progetto Revive The spirit of Mosul lanciato dall'Unesco nel 2018 per sostenere la ricostruzione di una delle città iconiche dell'Iraq, e a cui aderisce anche l'Italia. (ANSA).