Siria: raid aereo israeliano su aeroporto di Aleppo

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - L'aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, è stato preso di mira la notte scorsa da un raid aereo israeliano: lo ha reso noto il ministero della Difesa siriano.

"Esattamente alle 2:07 del mattino (le 0:07 in Italia), il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo dal Mar Mediterraneo, a ovest di Latakia, e ha preso di mira l'aeroporto internazionale di Aleppo", ha dichiarato il ministero in un comunicato. L'attacco, ha aggiunto, ha danneggiato la pista, mettendo fuori uso lo scalo.

L'aeroporto veniva utilizzato anche per portare gli aiuti umanitari stranieri alla città, duramente colpita dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha devastato diverse regioni della Siria e della vicina Turchia. (ANSA).