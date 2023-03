Iran, raggiunti 'buoni accordi' con l'agenzia atomica dell'Onu

(ANSA) - TEHERAN, 06 MAR - L'Iran e l'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno raggiunto "buoni accordi" durante la recente visita a Teheran del Direttore generale dell'agenzia Rafael Mariano Grossi. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani aggiungendo che l'attività diplomatica messa in campo dalla Repubblica islamica ha creato una "atmosfera di speranza" con la prospettiva di una ripresa dei colloqui, e dello scambio di messaggi tra Washington e Tehran, per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015 noto come Jcpoa.

Solo ieri, il portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica Behrouz Kamalvandi aveva negato, in un'intervista a Irna, alcune dichiarazioni del Direttore generale dell'Aiea durante la visita secondo cui è stato trovato un accordo per cui l'Iran si impegna a rimettere in funzione le telecamere di sorveglianza in numerosi stabilimenti nucleari iraniani e a permettere un maggiore accesso agli ispettori dell'Aiea ai suoi siti atomici. (ANSA).