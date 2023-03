Benedetto a Gerusalemme l'olio per l'incoronazione di re Carlo

E' stato benedetto nella Città Vecchia di Gerusalemme l'olio che verrà usato per ungere re Carlo III durante la sua incoronazione. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La cerimonia si è svolta ieri presso la Chiesa del Santo Sepolcro.

Basato sugli stessi ingredienti dell'olio usato per l'incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953, l'olio trae origine da una formula "che è stata usata per centinaia di anni", ha aggiunto il palazzo. Si tratta di un mix unico di olio d'oliva, rosa profumata e fiori d'arancio, "profumato con oli essenziali", che comprende anche estratti di sesamo, gelsomino e cannella.

L'olio, che servirà anche per ungere la regina consorte Camilla, è stato consacrato dal Patriarca di Gerusalemme, Theophilos III, e dall'arcivescovo anglicano di Gerusalemme, Hosam Naoum.