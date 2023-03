Nigeria: presidenziali, vince candidato partito al potere Tinubu

(ANSA) - LAGOS, 01 MAR - Il candidato del partito al governo in Nigeria, Bola Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali nel paese più popoloso dell'Africa, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale (Inec).

Tinubu del Congresso di tutti i progressisti (Apc) ha ottenuto 8,8 milioni di voti superando Atiku Abubakar del Partito democratico popolare (6,9 milioni di voti) e Peter Obi del Partito laburista (6,1 milioni di voti). Ha anche ottenuto il 25% dei voti in almeno due terzi dei 36 stati della federazione e nel territorio della capitale Abuja, condizione necessaria per essere dichiarato vincitore. "Tinubu Bola Ahmed dell'Apc, avendo soddisfatto i requisiti di legge, viene dichiarato vincitore ed eletto", ha annunciato nella notte il presidente dell'Inec, Mahmood Yakubu, davanti alla stampa ad Abuja. Sabato alle urne sono stati chiamati oltre 87 milioni di elettori e il voto, di cui non si conosce ancora l'affluenza, si è svolto generalmente in modo pacifico. Ma molti osservatori hanno criticato i ritardi nel conteggio e le gravi falle nel trasferimento elettronico dei risultati. Ieri, ancor prima dell'annuncio dei risultati definitivi, l'opposizione ha chiesto l'annullamento delle elezioni denunciando brogli "massicci".

L'Inec da parte sua ha accantonato le accuse "infondate e irresponsabili", aggiungendo che i candidati erano "liberi di andare in tribunale" se si ritenevano lesi. Bola Tinubu, 70 anni, ex governatore di Lagos (sudovest) e soprannominato "il padrino" per la sua immensa influenza politica, succederà al presidente in carica Muhammadu Buhari, 80 anni, che si dimette dopo due mandati come voluto dalla Costituzione. (ANSA).