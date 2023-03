Libano: scatta il doppio prezzo dollaro-lira nei supermercati

(ANSAMed) - BEIRUT, 01 MAR - Il vecchio sistema finanziario libanese non c'è più e assistiamo ora alle ultime fasi del crollo dell'intera struttura: lo ha detto il ministro uscente dell'economia libanese Amin Salam, durante una conferenza stampa tenuta a Beirut nelle ultime ore.

Salam ha presentato pubblicamente la decisione di introdurre nei supermercati i prezzi dei beni al consumo in dollari statunitensi accanto ai prezzi nella lira locale, il cui valore è crollato per più del 98% nell'arco degli ultimi tre anni e mezzo. (ANSAMed).