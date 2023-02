"La costruzione degli insediamenti non è compatibile con il diritto internazionale". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock a Berlino, in conferenza stampa con il collega israeliano Eli Cohen. Baerbock ha sottolineato che nel colloquio bilaterale, "come si fa fra buoni amici, si è parlato anche dei temi su cui non siamo d'accordo".