Cisgiordania, un cittadino Usa ucciso nelle violenze

Un cittadino americano è rimasto ucciso nelle violenze in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price, in un briefing con la stampa.

E' morto il giovane israeliano ferito oggi a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese condotto nei pressi di Gerico. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui gli attentatori, dopo aver colpito, sono fuggiti e hanno dato fuoco all'auto da cui avevano sparato. Le forze di sicurezza sono in cerca degli autori e hanno chiuso gli accessi a Gerico. Questo attentato avviene dopo quello di ieri a Huwara (Nablus) in cui due israeliani sono stati uccisi da un palestinese. Con l'attacco odierno sale a 14 il numero degli israeliani uccisi in attentati dall'inizio del 2023.