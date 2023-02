Cisgiordania: morto israeliano ferito oggi in attentato

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 FEB - E' morto il giovane israeliano ferito oggi a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese condotto nei pressi di Gerico. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan secondo cui gli attentatori, dopo aver colpito, sono fuggiti e hanno dato fuoco all'auto da cui avevano sparato.

Le forze di sicurezza sono in cerca degli autori e hanno chiuso gli accessi a Gerico.

Questo attentato avviene dopo quello di ieri a Huwara (Nablus) in cui due israeliani sono stati uccisi da un palestinese. Con l'attacco odierno sale a 14 il numero degli israeliani uccisi in attentati dall'inizio del 2023. (ANSAmed).