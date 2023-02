Re Abdallah a Usa, intensificare gli sforzi per calma Territori

(ANSA) - TEL AVIV, 26 FEB - Vanno "intensificati" gli sforzi per riportare la calma e far diminuire la tensione nei Territori Palestinesi. Lo ha detto re Abdallah II di Giordania che ad Amman ha incontrato il Coordinatore Usa per il Medio Oriente e il Nord Africa Brett McGurk che si trova nel Paese per l'incontro ad Amman tra Israeliani e Palestinesi sulla situazione in Cisgiordania. Al tempo stesso - secondo l'agenzia ufficiale hashemita Petra - Abdallah ha chiesto che "termini ogni misura unilaterale che può portare all'instabilità e minare le prospettive di pace". Il monarca ha quindi fatto appello per il rilancio dei negoziati tra Palestinesi e Israeliani per un accordo di pace. (ANSA).