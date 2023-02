Turchia: terremoto di magnitudo 5.3 nel distretto di Nigde

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nuova scossa di terremoto in Turchia, di magnitudo 5.3. L'agenzia per le emergenze Afad ha reso noto che l'epicentro è stato a registrato nel distretto di il distretto di Obruk Bor, a Nigde, nel centrp-sud del Paese. La popolazione ha avvertito il sisma e ci sono state scene di panico. La scossa è stata avvertita anche nei distretti e nelle province vicine, come Konya e Kayseri. (ANSA).