Italia-Tunisia: telefonata Tajani con ministro Esteri Ammar

(ANSA) - TUNISI, 22 FEB - Il ministero degli Esteri tunisino dà conto in una nota di un colloquio telefonico avvenuto ieri tra il ministro degli Esteri Nabil Ammar e il suo omologo Antonio Tajani che gli ha fatto le sue congratulazioni per la recente nomina a ministro.

"In questa occasione, Tajani ha espresso la disponibilità dell'Italia a continuare a sostenere economicamente la Tunisia e le organizzazioni finanziarie internazionali" si legge ancora nella nota.

Ammar, da parte sua "ha elogiato gli antichi rapporti di amicizia tra Tunisia e Italia esprimendo la sua disponibilità a svilupparli in tutti i campi a beneficio dei due popoli amici".

Al termine della telefonata, Tajani "ha invitato il ministro Ammar per una visita di lavoro in Italia in occasione dell'anno di consultazione tra i due Paesi", conclude la nota. (ANSA)