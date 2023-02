Cancellato all'Onu il voto sugli insediamenti di Israele

(ANSA) - NEW YORK, 20 FEB - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non voterà oggi come previsto la bozza di risoluzione preparata dagli Emirati Arabi Uniti che chiedeva a Israele di "cessare immediatamente e completamente tutte le attività di insediamento nei territori palestinesi occupati". E ribadiva che "l'istituzione da parte di Israele di insediamenti nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale". La svolta dopo una mediazione diplomatica Usa tra israeliani e palestinese, svela Politico. (ANSA).