Israele: 4 Paesi latinoamericani contro i nuovi insediamenti

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 18 FEB - I governi di Argentina, Brasile, Cile e Messico hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui disapprovano l'annuncio di Israele di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania. Nel documento, i quattro Paesi latinoamericani esprimono anche la loro "profonda preoccupazione" per la decisione di Israele "di legalizzare nove avamposti e costruire diecimila case in insediamenti già esistenti".

"Queste misure unilaterali costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 2334 (2016), oltre a contribuire ad aumentare le attuali tensioni", si legge nel comunicato.

I firmatari hanno poi espresso "la loro opposizione a qualsiasi azione che comprometta la fattibilità di una soluzione a due Stati, in cui Israele e Palestina possano condividere confini sicuri e internazionalmente riconosciuti, nel rispetto delle legittime aspirazioni di entrambi i popoli a vivere in pace".

"I governi di Argentina, Brasile, Cile e Messico invitano israeliani e palestinesi ad astenersi da atti e provocazioni che potrebbero promuovere un'ulteriore escalation di violenza e a riprendere i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica del conflitto", conclude il testo. (ANSA).