Ucraina: ministro Israele arrivato a Kiev

(ANSA) - TEL AVIV, 16 FEB - Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen è arrivato a Kiev dove vedrà il presidente Volodomyr Zelensky. E' la prima volta che un esponente israeliano arriva in Ucraina dall'invasione russa del Paese.

Cohen - secondo un portavoce - annuncerà il ritorno dell'ambasciata israeliana in Ucraina per attività continue a Kiev. (ANSA).