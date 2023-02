Sisma Siria: prima delegazione Onu arriva in aree ribelli

(ANSA) - SARMADA, 14 FEB - Una delegazione delle Nazioni Unite è entrata oggi per la prima volta dopo il terremoto nelle aree controllate dai ribelli della Siria nord-occidentale per valutare le necessità delle regioni duramente colpite: lo ha dichiarato un corrispondente dell'AFP. La delegazione è entrata attraverso il valico di frontiera di Bab al-Hawa con la Turchia.

"Si tratta in gran parte di una missione di valutazione", ha dichiarato all'AFP Kenn Crossley, direttore del Programma alimentare mondiale in Siria, a Ginevra. (ANSA).