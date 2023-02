Iran: rilasciato dopo sei mesi il regista Rasoulof

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Teheran ha rilasciato Mohammad Rasoulof, il regista vincitore del Festival di Berlino con 'There is No Evil', dopo sei mesi di carcere. Lo riportano i media internazionali, citando Shargh, quotidiano vicino al movimento per le riforme. Rasoulof era stato arrestato a luglio per aver criticato la repressione sulle proteste ad Abadan ed è stato 'recentemente rilasciato', riporta Shargh senza citare la data.

A inizio di febbraio Teheran ha rilasciato anche il regista Panahi, fermato sempre a luglio dopo essere andato alla prigione di Evin per chiedere informazioni di Rasoulof e di un altro registra fermato, Mostafa Al-Ahmad. (ANSA).