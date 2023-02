Mo: direttore Cia teme nuova Intifada palestinese

(ANSA) - TEL AVIV, 07 FEB - Il direttore della Cia William Burns teme che Israele sia sull'orlo di una nuova Intifada palestinese. In visita di recente in Israele e in Cisgiordania dove ha incontrato sia il presidente Abu Mazen sia il premier Benyamin Netanyahu, Burns ha espresso i suoi timori in un intervento alla 'Georgetown School of Foreign Service' ripreso dai media israeliani.

"Ero un diplomatico senior 20 anni fa durante la Seconda Intifada e - ha spiegato - sono preoccupato, così come i miei colleghi nella comunità dell'intelligence, che ciò a cui stiamo assistendo oggi ha una somiglianza molto infelice con alcune di quelle realtà che abbiamo visto anche allora".

"Nelle conversazioni con i leader israeliani e palestinesi, sono rimasto piuttosto preoccupato dalle prospettive di una fragilità ancora maggiore e di una violenza ancora maggiore tra le parti", ha sottolineato aggiungendo che l'Agenzia vuole lavorare nella "maniera più stretta possibile" con entrambi i lati in "modo da prevenire quel tipo di esplosioni di violenza a cui abbiamo assistito nelle recenti settimane". (ANSA).