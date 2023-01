Unifil, 'ridurre tensione sulla Linea Blu fra Libano e Israele'

(ANSAMed) - BEIRUT, 31 GEN - Bisogna ridurre la tensione lungo la Linea Blu di demarcazione tra Israele e Libano: lo ha detto oggi il generale Aroldo Lazaro, capo missione e comandante della forza Onu schierata nel sud del Libano (Unifil) a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele.

Il generale spagnolo ha oggi presieduto l'incontro tripartito tra rappresentanti degli eserciti di Libano e Israele, Paesi formalmente in stato di belligeranza dalla loro nascita come stati indipendenti più di 70 anni fa. Questi incontri tripartiti, presieduti da Unifil nella base Onu di Capo Naqura all'estremo sud del Libano, sono dal 2006 a oggi l'unica occasione per far incontrare fisicamente e in una stessa stanza militari libanesi e israeliani.

"In tutte le nostre azioni dovremmo cercare di ridurre le tensioni lungo la Linea Blu", ha detto oggi Lazaro al termine dell'incontro. Il generale spagnolo ha inoltre sottolineato un aumento della tensione lungo la Linea Blu.

Negli ultimi 10 giorni per tre volte l'esercito libanese e quello israeliano si sono trovati faccia a faccia in due diverse zone della Linea Blu considerate contese dalle parti. I caschi blu dell'Onu sono intervenuti sul posto e i vertici di Unifil hanno invitato le parti a mantenere la calma. (ANSAMed).