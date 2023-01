Blinken invita a 'calma e de-escalation' in Medio Oriente

(ANSA-AFP) - CAIRO, 30 GEN - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi al Cairo, ha richiamato israeliani e palestinesi alla "calma" e a favorire una "de-escalation" del conflitto in Medio Oriente.

Blinken, in una conferenza stampa congiunta tenuta nella capitale egiziana con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukri, ha dichiarato: "la partnership con il Cairo è importante per la stabilità della regione e del mondo". "Riponiamo grandi speranze nella cooperazione congiunta tra Egitto e Stati Uniti per raggiungere la stabilità in Medio Oriente", ha detto Shoukry confermando che nel colloquio odierno "abbiamo esaminato la questione palestinese e i tentativi di arginare l'escalation". "Abbiamo parlato della situazione in Libia, in Sudan e della diga del rinascimento" etiope, ha riferito ancora il capo della diplomazia egiziana. (ANSA-AFP).