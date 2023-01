Teheran, 'vile attacco con droni non ci ferma su nucleare'

(ANSA) - TEHERAN, 29 GEN - "Questo attacco vile è parte dei tentativi portati avanti negli ultimi mesi dai nostri nemici per destabilizzare l'Iran. Ma non avrà alcun effetto sulla volontà e le intenzioni dei nostri specialisti per lo sviluppo di un nucleare pacifico": così il ministro degli Esteri della Repubblica islamica Hossein Amir-Abdollahian dopo l'attacco con droni contro una fabbrica militare a Isfahan. (ANSA).