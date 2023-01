Iran: droni contro un centro militare a Isfahan, "sventato un attacco"

"Un attacco di droni senza successo a uno dei complessi di officine del ministero della Difesa nella città centrale iraniana di Isfahan è stato sventato": lo ha reso noto in un comunicato lo stesso ministero, aggiungendo che uno dei droni è stato colpito dal sistema di difesa antiaerea del complesso e altri due sono esplosi. Il raid di ieri sera (alle 21 ora italiana), viene riferito, ha danneggiato solo parte del tetto di un'officina e non ha provocato vittime o danni alle attrezzature. Le attività delle officine continuano, ha fatto sapere il ministero citato dall'agenzia di stampa IRNA.

Video diffusi ieri sera sui social media mostravano esplosioni in un deposito di munizioni a nord della città di Isfahan, con le unità di emergenza inviate sul posto. Testimoni riferivano di tre o quattro esplosioni.

Citando fonti ufficiali, la tv di stato iraniana Irib ha riferito che non ci sono stati feriti. Danni sono stati registrati al tetto dell'edificio. "L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa, e secondo il vicegovernatore di Isfahan non ci sono vittime", ha affermato Irib.