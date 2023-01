Amb. Palestina, 'spari su ambulanza, gas su ospedale pediatrico'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Seminando distruzione, le forze dell'esercito di occupazione hanno interrotto l'alimentazione elettrica del campo (profughi di Jenin, ndr), negato l'accesso a paramedici e giornalisti, e aperto il fuoco direttamente su un'ambulanza. I soldati israeliani hanno inoltre sparato gas lacrimogeni sul reparto pediatrico dell'ospedale governativo di Jenin, causando difficoltà respiratorie a mamme e bambini". Lo afferma in una nota l'ambasciatrice di Palestina in Italia, Abeer Odeh.

"Per questo - aggiunge la diplomatica -, il governo della Palestina ha richiesto un incontro urgente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con l'obiettivo di porre fine all'aggressione israeliana, salvare le vite dei palestinesi e prevenire ulteriori spargimenti di sangue, sollecitando al contempo le organizzazioni per i diritti umani e l'intera comunità internazionale a intervenire con urgenza per mettere freno a queste pratiche dell'esercito israeliano". (ANSA).