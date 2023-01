Nucleare: Iran, Usa vogliono tornare a colloqui per accordo

(ANSA) - ISTANBUL, 23 GEN - Gli Stati Uniti hanno inviato messaggi all'Iran chiedendo che i colloqui per il rilancio dell'accordo sul nucleare, noto come Jcpoa, continuino. "Gli americani, che hanno compreso prima di altri Paesi europei che non c'è niente dietro queste rivolte in Iran e che non succederà nulla, hanno mandato presto un messaggio e hanno insistito per continuare il negoziato e tornare al Jcpoa", ha detto il ministro degli Esteri, iraniano Hossein Amirabdollahian, come fa sapere il governo di Teheran, facendo riferimento alle proteste esplose il 16 settembre in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia perché non portava il velo in modo corretto. (ANSA).