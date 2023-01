Israele: Netanyahu rimuove Deri da Interno e Sanità

(ANSA) - TEL AVIV, 22 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu, in ottemperanza ad una decisione della Corte Suprema, ha rimosso il leader del partito religioso Shas Aryeh Deri - suo principale alleato - dalla carica di ministro dell'Interno e della Sanità.

"Sono costretto con il cuore pesante e con profondo dolore - ha detto - a rimuoverti dall'incarico di ministro in questo governo". Netanyahu ha aggiunto che "cercherà con ogni via legale" di consentire a Deri di continuare in futuro a "contribuire allo Stato di Israele con la sua esperienza e le sue capacità".

La Corte aveva sancito la sua incompatibilità in quanto condannato per reati fiscali. (ANSA).