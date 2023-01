La magistratura iraniana difende l'impiccagione della 'spia Gb'

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Masoud Satayshi, il portavoce della magistratura iraniana, ha difeso l'esecuzione del cittadino britannico-iraniano Alireza Akbari, accusato di spionaggio per conto dell'intelligence britannica, e l'ha considerata un segno della "forza del sistema giudiziario" della Repubblica islamica.

Lo riporta Iran International.

Secondo Satayshi "la volontà del sistema giudiziario è di garantire che il duro schiaffo che è stato inflitto al Regno Unito dall'esecuzione della spia in questione continui e prosegua per rivendicare i pieni diritti del popolo iraniano nei tribunali nazionali e internazionali". (ANSA).