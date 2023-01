Iran contro dichiarazioni presidente Corea Sud, 'interventiste'

(ANSA) - TEHERAN, 17 GEN - L'Iran ha chiesto spiegazioni alla Corea del Sud riguardo alle dichiarazioni, ritenute "non valide e interventiste" del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol sulle relazioni della Repubblica islamica con gli Emirati Arabi Uniti.

Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, come riporta Irna, in riferimento alla recente visita del presidente sudcoreano ad Abu Dhabi dove ha affermato che l'Iran è un nemico e la maggiore minaccia per gli Emirati al pari di cosa rappresenta la Corea del Nord per la Corea del Sud.

"Dichiarazioni di questo tipo mancano di validità diplomatica", ha aggiunto Kanani.

Teheran ha più volte criticato Seul riguardo al congelamento di fondi iraniani, del valore di circa 7 miliardi di dollari, da parte di due banche sudcoreane, in seguito alle sanzioni degli Usa contro l'Iran. (ANSA).