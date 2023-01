Golfo: Arabia Saudita, creato fondo per investimenti stranieri

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 GEN - L'Arabia Saudita guidata dal principe ereditario Muhammad ben Salman (Mbs) accelera gli sforzi per diventare entro il 2030 una meta turistica di primo piano su scala globale e attrarre investimenti esteri per sostenere la transizione da economia petrolifera a economia basata sul terziario.

Lo si apprende da un comunicato diffuso oggi dall'agenzia di stampa governativa saudita Spa, secondo cui Mbs ha dato vita a un Fondo di investimenti (Events Investment Fund, Eif) che "mira a sviluppare un'infrastruttura sostenibile per i settori della cultura, del turismo, dell'intrattenimento e dello sport in tutto il regno".

Il fondo, si legge nel comunicato diffuso dalla Spa, "si concentrerà sullo sviluppo e sull'aumento, entro il 2045, delle opportunità di investimento estero diretto per un contributo di circa 8 miliardi di dollari al prodotto interno lordo dell'Arabia Saudita".

Il comunicato prosegue affermando che "la creazione del fondo mira a posizionare il regno (saudita) come hub globale di attività culturali, turistiche, di intrattenimento e sportive" e questo nel rispetto dei "più elevati standard ambientali, sociali e di governance".

"Il fondo - si legge - sosterrà il regno nel raggiungimento del suo obiettivo di diventare una destinazione turistica globale, attirando più di 100 milioni di visitatori entro il 2030 e rendendolo uno dei paesi più visitati al mondo".

