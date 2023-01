Cisgiordania: morto pugnalatore di un colono a Hebron

(ANSA) - TEL AVIV, 11 GEN - E' morto il palestinese che ha accoltellato e ferito oggi un civile israeliano in una fattoria situata nella zona di Hebron (Cisgiordania meridionale). Lo ha riferito la radio militare.

Secondo la ricostruzione dell'emittente l'assalitore ha pugnalato due volte al petto l'israeliano. Un altro israeliano che era nelle vicinanze lo ha "neutralizzato" a colpi di pistola.

In precedenza un altro palestinese era rimasto ucciso nel campo profughi di Balata (Nablus) durante scontri con l'esercito israeliano. Un portavoce militare ha riferito che i militari, che agivano in borghese, sono stati oggetto di spari e hanno "risposto al fuoco". (ANSA).