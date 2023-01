Iran: Onu, la pena di morte usata per spaventare i cittadini

(ANSA) - GINEVRA, 10 GEN - Teheran sta usando la pena di morte per punire le persone che partecipano a manifestazioni per incutere timore nella popolazione iraniana e reprimere il dissenso: lo ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani.

"L'utilizzo come arma delle procedure penali per punire le persone che esercitano i loro diritti fondamentali, come coloro che partecipano o organizzano manifestazioni, equivale a un omicidio " dello Stato, ha affermato Türk in una nota pubblicata dall'Onu. (ANSA).