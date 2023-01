Egitto: disincagliato cargo nel canale di Suez

(ANSA) - IL CAIRO, 09 GEN - Il cargo arenatosi nel Canale di Suez è stato rimesso in navigazione: lo annuncia un tweet dell'armatore, l'agenzia norvegese Leth: "la M/V GLORY è stata rimessa in galleggiamento dai rimorchiatori dell'Autorità del Canale di Suez. 21 navi in ;;direzione sud inizieranno/riprenderanno i propri transiti. Previsti solo brevi ritardi". (ANSA).