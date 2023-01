Usa, ferma condanna delle esecuzioni in Iran

(ANSA) - WASHINGTON, 07 GEN - Gli Stati Uniti condannano "nella maniera piu' forte possibile" i "processi farsa e le esecuzioni" di manifestanti in Iran. "Queste esecuzioni sono una componente chiave del tentativo del regime di reprimere le proteste. Continuiamo a lavorare con i nostri partner per perseguire Teheran per la sua brutale repressione", ha scritto su Twitter il portavoce del dipartimento di stato americano Ned Price. (ANSA).