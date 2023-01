Iran: giustiziati due uomini dopo le manifestazioni

(ANSA) - TEHERAN, 07 GEN - L'Iran ha giustiziano due uomini in seguito alle manifestazioni di piazza. Lo ha annunciato l'autorità giudiziaria del Paese. I due sono accusati di aver ucciso un paramilitare nel corso delle manifestazioni che si sono scatenate in seguito alla morte in custodia di una giovane curda. "Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, i principali autori del crimine che ha portato al martirio di Rouhollah Ajamian, sono stati impiccati questa mattina", spiega l'agenzia di stampa Mizan Online. (ANSA).