Pasdaran a media Iran all'estero, 'avrete dura risposta'

(ANSA) - TEHERAN, 28 DIC - "Abbiamo un controllo su di voi che vi daremo una dura risposta, uno per uno". E' l'avvertimento lanciato oggi dal portavoce delle Guardie della rivoluzione (Pasdaran), il generale Ramezan Sharif, rivolgendosi ai media iraniani dissidenti all'estero, per il loro presunto ruolo nelle proteste in corso in Iran. "Tali media dissidenti, come Bbc Persian, Iran International, Voa e Manoto e i social media, che sono elementi dei nemici, hanno cercato di influenzare le menti del popolo iraniano durante le attuali proteste contro il sistema, ma hanno fallito", ha sottolineato Sharif. (ANSA).