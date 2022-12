Attori e attivisti davanti a carcere di Evin, liberate Alidoosti

(ANSA) - TEHERAN, 18 DIC - Decine di personaggi famosi del cinema hanno organizzato un raduno davanti al famigerato carcere di Evin, a nord di Teheran, per sostenere l'attrice Taraneh Alidoosti, arrestata ieri per il suo sostegno alla rivolta in corso in Iran, e hanno chiesto la sua liberazione. Tra i partecipanti la regista Rahshan Banietemad, l'attore Peiman Moadi e le attrici Hengameh Ghaziani e Mitra Hajjar. Le ultime due sono state anch'esse arrestate per un breve periodo di recente.

Alidousti è stata infine autorizzata oggi ad avere un breve colloquio telefonico con il padre per informarlo che si trova nella cella 209 di Evin, nel braccio del carcere riservato ai casi di sicurezza nazionale, e per chiedere le sue medicine.

(ANSA).