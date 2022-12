Cisgiordania: ragazza uccisa durante scontri a Jenin

(ANSA) - TEL AVIV, 12 DIC - Una ragazza palestinese di 16 anni, Jana Zakarneh, è rimasta uccisa la scorsa notte a Jenin (Cisgiordania) durante scontri a fuoco fra miliziani locali e reparti dell'esercito israeliano entrati per catturare alcuni ricercati. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese ufficiale Wafa secondo cui la giovane è stata colpita dal fuoco israeliano. La radio militare ha confermato l'incidente ma ha precisato che ancora non è possibile stabilire chi sia responsabile della sua morte. "Abbiamo aperto un'inchiesta, stiamo verificando le telecamere dei soldati", ha affermato una fonte dell'esercito. La ragazza è stata sepolta in nottata.

(ANSA).