Natale: Gaza, folla per tradizionale presentazione albero

(ANSAmed) - GAZA, 11 DIC - Centinaia di persone si sono affollate ieri nella sede dell'istituzione cristiana Ymca, nella centrale via al-Jala di Gaza, per assistere alla tradizionale presentazione dell'albero di Natale. All'evento - protetto da agenti delle forze di sicurezza - ha preso parte l'arcivescovo greco-ortodosso Alexios che ha salutato la folla (fra cui anche abitanti musulmani, attirati dall'atmosfera di festa) e che ha poi fatto illuminare l'albero. Il lancio di fuochi di artificio ha concluso la serata.

Durante lo svolgimento di queste celebrazioni a Gaza è giunta la notizia della vittoria del Marocco nella partita col Portogallo ai campionati mondiali di calcio in Qatar: la via al-Jala si è stata presto invasa da una folla in tripudio che ha contribuito ad accrescere il tono particolarmente festivo della cerimonia tenuta nelle stesse ore nella sede dell'Ymca.

(ANSAmed).