(ANSA) - TUNISI, 09 DIC - Il presidente tunisino Kais Saied è in Arabia Saudita per una visita ufficiale fino a sabato 10 dicembre, su invito del re Salman, in occasione dello svolgimento del vertice arabo-cinese che si svolgerà a Riad. Lo ha reso noto la presidenza di Cartagine pubblicando le foto dell'arrivo di Saied a Riad. (ANSA)