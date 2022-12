Golfo: prima visita a Doha del presidente degli Emirati

(ANSAMed) - BEIRUT, 05 DIC - Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, è arrivato oggi in Qatar per la sua prima visita da quando i due paesi hanno ristabilito le relazioni diplomatiche in seguito a quattro anni di rottura totale dei rapporti. Lo riferisce Wam, l'agenzia stampa governativa degli Emirati.

La visita di bin Zayed, anche noto all'estero con l'acronimo Mbz, giunge quando in Qatar sono di scena i Mondiali di calcio.

A maggio scorso l'emiro del Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, si era recato ad Abu Dhabi, negli Emirati, per presentare le condoglianze a Mbz per la morte dell'allora presidente emiratino, Khalifa ben Zayed.

Nel 2017 gli Emirati Arabi Uniti assieme ad Arabia Saudita, Bahrein ed Egitto avevano rotto ogni rapporto politico e diplomatico col Qatar, accusato di sostenere il "terrorismo" e di esser vicino all'Iran, rivale regionale di Riyad.

La crisi tra il Qatar e questi quattro paesi si è poi risolta nel 2021, anno in cui Abu Dhabi e Doha hanno ristabilito normali rapporti. (ANSAMed).