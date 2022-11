Iran: Unicef, 50 bambini morti, basta violenze

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L' Unicef condanna "tutte le violenze contro i bambini e chiede di porre fine a tutte le forme di violenza e abuso che, secondo le notizie arrivate, hanno causato la morte di oltre 50 bambini e il ferimento di molti altri durante i disordini pubblici in Iran". E resta "inoltre profondamente preoccupato per le continue incursioni e perquisizioni condotte in alcune scuole. Le scuole devono sempre essere luoghi sicuri per i bambini". L'organizzazione fa sapere di aver "comunicato direttamente la propria preoccupazione alle autorità iraniane". (ANSA).