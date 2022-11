Arrestata in Iran la nipote della Guida Suprema Ali Khamenei

La scure delle repressione della rivolta pacifica degli iraniani che chiedono diritti e libertà non guarda in faccia a nessuno. Tanto che a finire in manette è anche Farideh Moradkhani, nipote della Guida Suprema Ali Khamenei che da due mesi vede traballare il suo regime sotto i colpi di ciocche di capelli al vento e delle proteste coraggiose e determinate in ogni città. Attivista politica e per i diritti umani, è stata arrestata a Teheran per aver sostenuto i manifestanti che continuano, nonostante le centinaia di vittime e le migliaia di arresti, a ricordare Mahsa Amini la giovane morta a settembre mentre era in custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo.

Secondo un tweet di suo fratello, Mahmoud Moradkhani - anche lui oppositore del regime che attualmente vive in Francia - la donna, 36 anni, sarebbe stata "arrestata e portata in carcere oggi, quando si è recata presso l'ufficio del procuratore per scontare un ordine del tribunale". L'intelligence dei guardiani della Rivoluzione ha reso noto di aver catturato anche un cittadino iraniano-britannico, con l'accusa di essere coinvolto nelle proteste che Teheran giudica coordinate dall'estero per destabilizzare il Paese e di essere "uno dei principali collegamenti tra le reti terroristiche e dissidenti Bbc e Iran International".

La tv in lingua persiana, basata a Londra, è da tempo nel mirino delle minacce del regime - che la considera finanziata dall'Arabia Saudita - che l'hanno raggiunta in terra britannica, tanto da costringere il governo di Rishi Sunak a convocare l'ambasciatore di Teheran e a schierare la polizia attorno alla sede della redazione nella capitale. Non è la prima volta che la nipote di Khamenei finisce in prigione: l'ultima lo scorso gennaio, incarcerata dopo essersi rivolta alla vedova dell'ultimo scià, Mohammad Reza Pahlavi deposto dalla Rivoluzione islamica del 1979, chiamandola "cara regina".

n occasione dell'83esimo compleanno di Farah Diba, il 14 ottobre 2021, Farideh aveva inviato un messaggio con una poesia a lei dedicata: "Cara regina e madre della mia patria! So che tornerai e porterai la luce per spezzare l'oscurità della notte", aveva detto lanciando una sfida allo zio e agli ayatollah. Pochi mesi prima del suo arresto aveva inoltre avviato una campagna a favore dei detenuti e contro la pena di morte.

Rinchiusa nel famigerato carcere di Evin a Teheran, noto per le brutali condizioni di detenzione degli oppositori politici, era stata poi rilasciata su cauzione a maggio. Farideh è la figlia della sorella di Khamenei, Badri, e dello sceicco Ali Moradkhani (noto come Ali Teherani) che dopo la Rivoluzione guidata da Khomeini nel '79 diventò un dissidente e trovò rifugio in Iraq. Al suo ritorno in Iran venne condannato a 20 anni di prigione, ma fu scarcerato dopo 10. Ali Teherani è morto lo scorso ottobre nella capitale iraniana all'età di 96 anni.