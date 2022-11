Bus si ribalta su un'autostrada in Marocco, 11 morti e 43 feriti

(ANSA) - RABAT, 22 NOV - Almeno 11 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite stamane quando il bus sul quale viaggiavano si è ribaltato su un'autostrada nel nord del Marocco. Lo riferiscono le autorità. In base a quanto si apprende, il veicolo si è ribaltato a pochi chilometri dalla città di Taza, nel nord-est del Paese, in una zona montagnosa, per cause ancora da accertare e le autorità hanno già avviato un'inchiesta.

Gli autobus a lunga percorrenza sono molto usati in Marocco, soprattutto nelle zone rurali dove molte persone non hanno i mezzi finanziari per possedere un'auto. Gli incidenti stradali sono comuni e spesso causano vittime. Ad agosto, 23 persone sono morte e 36 sono rimaste ferite quando il bus sul quale si trovavano si è ribaltato ad una curva a est di Casablanca, uno degli incidenti più mortali degli ultimi anni.

Secondo l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, ogni anno in Marocco si registrano in media 3.500 morti e 12.000 feriti, con una media di 10 morti al giorno. (ANSA).