Iran a Ue, sanzioni sono carte bruciate, non funzionano

(ANSA) - TEHERAN, 14 NOV - "Consigliamo agli Stati europei di evitare di utilizzare i diritti umani come strumento e agire nel quadro della diplomazia, poiché le sanzioni sono le carte bruciate che non funzionano in questo Paese". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani in vista del Conisiglio Affari Esteri a Bruxelles dal quale è atteso un nuovo pacchetto di sanzioni verso Teheran.

"Non gli permetteremo di interferire e daremo una risposta adeguata e necessaria", ha aggiunto sottolineando che "pochi paesi hanno fatto ricorso ad approcci politici" sulle recenti proteste in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini. (ANSA).