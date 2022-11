Usa, 'Biden sull'Iran? Esprimeva solidarietà al popolo'

(ANSA) - WASHINGTON, 04 NOV - "Biden stava esprimendo la sua solidarietà al popolo iraniano e sottolineando che gli Usa sono al fianco dei manifestanti pacifici". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa a proposito della gaffe del presidente americano che nella tarda serata di ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti "libereranno presto l'Iran". "Sta al popolo iraniano determinare il loro futuro, non è cambiato nulla da questo punto di vista", ha sottolineato il funzionario della Casa Bianca. (ANSA).