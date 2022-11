Israele: Lapid, andate a votare per 'futuro' Paese

(ANSA) - TEL AVIV, 01 NOV - "Andate e votate oggi per il futuro dei nostri figli e per quello del nostro Paese. Votate bene e buona fortuna a tutti noi". Lo ha detto il premier ad interim Yair Lapid che, insieme alla moglie Lihi, ha votato in un seggio vicino la sua abitazione in un sobborgo di Tel Aviv.

Nella dichiarazione Lapid ha riecheggiato il nome del suo partito 'Yesh Atid', C'è un futuro. Poco prima del voto Lapid ha fatto visita alla tomba del padre Tommy, anche lui giornalista, scrittore ed anche ex ministro.

Alle urne si è recato anche il presidente Isaac Herzog in un seggio a Gerusalemme invitando gli israeliani a recarsi a votare. L'outsider di queste quinte elezioni, il controverso sionista religioso Itamar Ben Gvir ha votato a Kiryat Arba, un insediamento ebraico in Cisgiordania, ribadendo la sua fiducia sull'arrivo di un forte governo di destra guidato da Benyamin Netanyahu. (ANSA).