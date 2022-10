Cisgiordania: sono 4 i palestinesi uccisi in raid israeliano

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - E' di 4 palestinesi uccisi e 19 feriti il nuovo bilancio di un raid israeliano avvenuto nella notte in Cisgiordania, secondo quanto precisato dal ministero palestinese della Salute, che inizialmente aveva parlato di 3 vittime a Nablus.

Lo stesso ministero ha poi riferito che un altro palestinese è stato ucciso dal fuoco israeliano, questa volta a Ramallah, sede del quartier generale dell'Autorità Palestinese nella Cisgiordania centrale.

L'esercito israeliano ha confermato in una dichiarazione congiunta con la polizia e le agenzie di intelligence di aver condotto un'operazione notturna su larga scala a Nablus, facendo irruzione in un "appartamento nascondiglio... che è stato utilizzato come quartier generale e sito di produzione di esplosivi dal gruppo terroristico La fossa dei Leoni, si legge nel comunicato, un nuovo gruppo di giovani combattenti palestinesi che nelle ultime settimane ha condotto operazioni anti-israeliane a Nablus. (ANSA).