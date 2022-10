Khamenei, i nostri droni portano onore all'Iran

- "Pochi anni fa, quando immagini di missili avanzati e droni furono pubblicate, dicevano che erano modificate con photoshop. Ora dicono che i droni iraniani sono pericolosi e chiedono perché li vendiamo a questo o a quello. Queste imprese sono state compiute dalle élite iraniane, portano onore al nostro Paese". Lo ha affermato sul suo account twitter la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in riferimento alle critiche dell'Occidente e di Kiev all'Iran per l'utilizzo di droni iraniani da parte della Russia nel conflitto in Ucraina.